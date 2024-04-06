Напугавшая город пума оказалась большим домашним котом

В США полицейские в штате Калифорния выяснили, что бродящая по городу пума, которая попала на камеры наблюдения, оказалась обычным большим котом. Об этом сообщает New York Post.

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Тревогу поднял один из жителей небольшого города Южный Сан-Франциско. 26 марта он позвонил правоохранителям и рассказал, что камера, установленная на двери его дома, засняла пуму, которая бродила по забору.

Сотрудники полиции оповестили горожан о возможном появлении животного на улицах и отправились проверить сигнал. Многие жители напугались, так как пумы довольно часто забредают в город. Более того, в сентябре 2022 года дикая кошка набросилась на семилетнюю девочку в парке и нанесла ей серьезные ранения. Однако на месте полицейские пуму не обнаружили, а вскоре выяснили, что переполох поднялся из-за крупного домашнего кота.

«Мы рады сообщить, что угрозы для района нет. Это просто большой кот!» — оповестили жителей правоохранители.

Тем не менее они попросили горожан оставаться начеку, и немедленно звонить, если они заметят пум на улицах. При встрече с дикой кошкой полицейские посоветовали как можно больше шуметь и медленно отступать, не поворачиваясь к ней спиной.

Ранее в США пума напала на братьев, собиравших оленьи рога в лесу у подножья горного хребта Сьерра-Невада в штате Калифорния. Хищник серьезно ранил младшего брата и набросился на старшего.