Француженку с синдромом Ноя осудили за содержание 160 кошек

В Франции муж и жена получили по году условного лишения свободы за содержание в ненадлежащих условиях 159 кошек и семи собак.

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68-летняя женщина и 52-летний мужчина из Ниццы держали десятки животных в квартире площадью 80 квадратных метров. До полиции и суда дело дошло после жалоб соседей на антисанитарию и невыносимый запах. Прибывшие по вызову полицейские нашли кошек и собак в грязи, страдающими от недоедания, паразитов и обезвоживания. В ванной лежали тела двух кошек и двух собак, повсюду валялись экскременты. Впоследствии несколько животных умерли от болезней.

Хозяйка квартиры рассказала в суде, что в 2018 году поселила у себя трех кошек и трех собак своих родителей, затем привела около 30 кошек, живших в заброшенном доме. Животные впоследствии размножились.

По словам женщины, она не могла не взять под свою опеку брошенных животных. Психиатрическая экспертиза поставила ей диагноз «синдром Ноя». Это психологическая потребность окружать себя животными, «спасая» их.

Супругам пожизненно запретили содержать домашних животных. Суд также приговорил пару к выплате более 150 тысяч евро зоозащитным организациям, пишет ВВС.

Ранее мэр островного города Аликуди в Италии предложил всем желающим бесплатно взять себе столько одичавших коз, сколько получится поймать. 20 лет назад фермеры завезли сюда домашних коз, но со временем стадо вышло из-под контроля, одичало и стремительно расплодилось.