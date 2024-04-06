Женщину выгнали из самолета из-за отсутствия лифчика

Менеджер авиакомпании заметил отсутствие бюстгальтера под футболкой пассажирки и посчитал ее наряд слишком провокационным и оскорбительным. Пассажирку удалили из салона самолета, но позволили вернуться после того, как она надела рубашку на пуговицах.

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Женщина обвинила авиакомпанию Delta Air Lines в сексизме и потребовала изменения политики. Она подчеркнула несправедливость ситуации, отметив, что ее грудь меньше, чем у многих мужчин на этом рейсе, и при этом она носит точно такую же одежду, что и мужчины.

После инцидента американка получила юридическую поддержку от известного адвоката, специализирующегося на защите прав женщин.

Ранее известная модель отметила свое 30-летие в розовом платье без бюстгальтера. Также тик-токерша принесла поклонникам извинения из-за откровенного видео. А еще остеопат Кодл рекомендует менять нижнее белье ежедневно.