Мужчина травил партнершу слабительным из-за подозрений в измене

51-летний гражданин Великобритании, проживавший с молодой женщиной, подозревал ее в измене. Решив отомстить, он начал подменять ее лекарства слабительными средствами. В результате однажды, приняв такой «препарат», женщина почувствовала себя плохо, и у нее началась диарея, после чего она потеряла сознание.

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Первую помощь пострадавшей оказали, и ей было сказано, что это всего лишь случайное отравление пищей. Однако спустя несколько дней женщина, просматривая записи видеонаблюдения, заметила подмену лекарственных средств ее партнером.

Обратившись в полицию, она предоставила видеозаписи в качестве доказательства. Партнер женщины утверждал, что не имел злых намерений, а лишь желал отомстить ей за предполагаемую измену. Однако полиция не обнаружила доказательств неверности женщины.

В результате суд признал мужчину виновным и вынес ему запрет приближаться к женщине, а также приговорил к 180 часам общественных работ. Ранее ученые заявили, что мужчины с низким голосом чаще изменяют.