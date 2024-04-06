В Сочи расцвело дерево грешника

В Сочи расцвело необычное растение, которое также называют «Иудино дерево». Соответствующий материал публикует портал «Живая Кубань».

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Речь идет о церцисе, отличительной особенностью которого является способность цветков вырастать прямо на стволе, отчего оно приобретает сюрреалистичный облик. Сейчас его пышное цветение можно наблюдать в парке «Южные культуры». Данное растение широко распространен на Черноморском побережье Крыма и Кавказа, где плодоносит, дает самосев и дичает.

Известно, что есть несколько версий, согласно которым растение начали называть в честь грешника Иуды. Считается, что Иуда, предавший Христа за 30 серебренников, удавился в роще, где росло дерево с белыми цветами. В связи с бесславной кончиной предателя дерево расстроилось, его цветки стали фиолетовыми, а данный цвет был символом скорби.

По мнению других исследователей, церцис был одним из самых распространенных деревьев в древней Иудее (на территории современных Израиля и Палестины), отсюда и название — «Иудино».

Ранее в Ботаническом саду Нижнего Новгорода впервые за 13 лет расцвел редкий цветок — Стрелиция Николая. Как рассказали в ННГУ, редкий цветок был подарен саду выпускником биофака Михаилом Мокроусовым.