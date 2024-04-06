«Выпрыгнула из унитаза»: крыса покусала мужчину и заразила опасной болезнью

Житель Монреаля пошел в туалет и обнаружил в унитазе крысу, мужчина попытался выбросить грызуна, однако тот дважды его укусил. Пострадавший обратился в больницу, где ему сделали укол от столбняка и отправили домой, однако спустя три недели его состояние начало стремительно ухудшаться, пишет Live Science.

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Как передает портал, 76-летний канадец заразился опасным заболеванием — лептоспирозом. У него начало резко падать давление, сильно заболела голова, затем присоединилось поражение почек, после чего в течение нескольких дней развился сепсис.

Жизнь пациента находилась под угрозой, поэтому его поместили в больницу. Врачи сразу установили связь между укусом крысы и состоянием пациента. Мужчину удалось спасти, после того, как состояние нормализовалось, его выписали домой на амбулаторное лечение.

Ранее биолог объяснил нашествие гигантских крыс в Москве. Крупные крысы в Москве являются представителями конкретного вида, который попал в Россию из Китая, рассказал биолог Павел Глазков. Их появление на поверхности может быть связано с холодом, считает он. Больших грызунов заметили местные жители около одного из домов в Западном административном округе столицы.