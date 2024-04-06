«Ей никогда не станет лучше»: врачи одобрили эвтаназию девушке с депрессией

Врачи разрешили провести эвтаназию 28-летней жительнице Нидерландов, передает Fox News. По информации телеканала, девушка страдает от депрессии, пограничного расстройства личности и аутизма. По словам психиатра, наблюдавшего пациентку многие годы, ей никогда не станет лучше.

Мы больше ничего не можем сделать, лучше ей никогда не станет, — заявил врач.

Сама девушка считает это решение правильным, но признается, что боится умирать. При этом не все врачи согласны с решением психиатра, а некоторые даже подали в отставку в знак протеста.

Наша практика эвтаназии эволюционировала от смерти, как последнего средства, к смерти, как варианту по умолчанию, — отметил профессор этики здравоохранения Университета Гронингена Тео Бур, который работал в госкомитете по эвтаназии.

Эвтаназия разрешена в Нидерландах с 2001 года. Эта страна стала первой в мире, разрешившей подобную практику.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что законопроект об эвтаназии представят в апреле в ходе заседания французского кабинета министров. По его словам, первое чтение документа запланировано на май. В разработке подобных законов «противопоказана срочность», подчеркнул политик.