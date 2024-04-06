Жителям США грозит нашествие сексуально озабоченных цикад-зомби

Весной 2024 года некоторым американским штатам угрожает нашествие триллионов «гипперсексуальных цикад-зомби» — насекомых, зараженных грибком, который передается половым путем. Об этом сообщил телеканал CBS.

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В материале говорится, что цикады проводят большую часть жизни под землей и выходят на поверхность только раз в 13 — 17 лет. Этой весной в Джорджии и юго-восточных штатах можно будет увидеть выводок XIX, который появляется раз в 13 лет. Ученые отмечают, что количество насекомых будет рекордным за несколько поколений. Профильные эксперты считают, что выводки могут быть заражены грибковым патогеном.

Все дело в том, что как только цикады выходят из своих укрытий, они линяют во взрослых особей, и в течение недели гриб вызывает раскрытие задней части их брюшка. Из насекомых вырывается меловая белая пробка, захватывающая их тела и заставляющая их гениталии отвалиться.

Несмотря за заражение насекомые продолжают вести обычный образ жизни. При этом цикады становятся гиперсексуальными и безуспешно пытаются размножаться, передавая таким образом грибок от зараженных особей к здоровым. Однако исследователям еще предстоит понять, как отразится на людях и животных контакт с зараженными насекомыми, говорится в статье.

В июле прошлого года американский мегаполис Нью-Йорк подвергся нашествию странных насекомых, жители сравнивают эту напасть с «библейской чумой». По словам очевидцев, насекомые имеди зеленоватый цвет. Эксперты предположили, что эти существа могут принадлежать к одному из видов тли.

С чем связаны подобные вспышки, «Вечерней Москве» рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.