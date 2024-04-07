Журналистка рассказала о неудачном эксперименте с вибратором

Обозревательница британского издания Metro Алмара Абгарян в новом материале рассказала о травмирующем опыте использования вибратора с партнером с целью разнообразить интимную жизнь.

Абгарян рассказала, что во время одного из половых актов ее партнер предложил разнообразить процесс, вставив ей в задний проход небольшую вибропулю.

Катастрофа случилась уже спустя несколько секунд после того, как задуманное начало воплощаться в жизнь. Из-за чрезмерного использования смазки секс-игрушка соскользнула и исчезла в прямой кишке женщины.

"О боже, оно исчезло", – сказала она в панике.

По словам Абгарян, в тот момент ее волновали две вещи. Первая – станет ли она героиней очередной истории, которую смеясь пересказывают друг другу врачи неотложки. Вторая – не проберется ли вибратор в ее тело глубже, создав угрозу ее здоровью.

"Мой партнер предложил помочь "откопать" ее, но мысль о том, что он сделает это или увидит, как это пытаюсь сделать я, меня невероятно смутила. Поэтому – с комом в горле – я побежал в ванную. К счастью, после молитвы богам гравитации игрушка вылезла всего через несколько минут и была брошена прямо в мусорное ведро", – поделилась она.

В завершении журналистка добавила, что, хоть физически ее тело не пострадало, некоторое время она со страхом думала о повторном использовании секс-игрушек.