Что уже сегодня умеют роботы-гуманоиды

Стремительное развитие технологий, в особенности искусственного интеллекта (ИИ), делает роботов все более сообразительными. К примеру, машина под названием H1 китайской компании Unitree Robotics побила мировой рекорд для полноразмерного робота-гуманоида, научившись передвигаться по плоской поверхности со скоростью 3,3 м/с.

Телосложение робота похоже на человеческое: он имеет те же суставы - коленные, тазобедренные, голеностопные, плечевые и локтевые. За счет этого H1 может не только быстро ходить, но и танцевать, высоко прыгать, подниматься и спускаться по лестнице, пишет New Atlas.

Существуют и более продвинутые версии, способные выполнять работу человека. Один из них - робот-гуманоид Alter 3, который разработали корпорация Mixi и Университет Осаки. В основе движений машины лежит центральный генератор паттернов, функционирующий подобно человеческому спинному мозгу. Это позволило ей в 2020 году дирижировать оркестром в Национальном театре Токио.

Еще один пример - робот София, созданная гонконгской Hanson Robotics. Специальная технология компьютерного зрения обрабатывает данные с камер в ее глазах, после чего предоставляет ей визуальную информацию об окружающей обстановке. Благодаря этому в 2019 году Софии удалось написать картину, проданную за 700 тысяч долларов.

Ученые не верят, что в ближайшие годы роботы превзойдут человека. Технологические компании активно работают и над продуктами, которые должны облегчить физический труд человека.

В частности, Boston Dynamics представила андроида, способного помимо обычного бега и приседаний пробивать бетонные панели с помощью специального оборудования и применять пожарный шланг. В дальнейшем робота планируется использовать на заводах, в спасательных операциях и на стройках.

Россия тоже не отстает от общемировой тенденции: здесь, в частности, по заказу МЧС был разработан антропомофрный робот-спасатель FEDOR управление которым происходит дистанционно. Его оснастили речевой системой, которая позволила ему распознавать речь и выдавать ответы.

В 2019 году робот даже посетил космос на корабле "Союз МС-14", где тестировались его возможности в ремонте и обслуживании станции. Однако пользу FEDOR может приносить и на Земле: модель, к примеру, научили пользоваться отверткой и электрической дрелью.

Еще один пример отечественной разработки - это Robo-C-2, который способен воспроизводить более 600 вариантов микромимики человека. Кроме того, его руки способны выдержать нагрузку до одного килограмма.

По физическим параметрам большая часть роботов уже сейчас превосходит человека: например, на промышленном производстве робототехнические манипуляторы собирают различные объекты и проводят сварочные работы лучше людей. Что касается их когнитивных способностей, то здесь другая ситуация: как правило, андроиды действуют строго по заданной программе, а воспринимать то, что не прописано в коде, они не могут.

Это связано с тем, что современные системы управления еще не смогли обеспечить полную адаптивность роботов к окружающей среде, сказал руководитель научной группы "Нейросимвольная интеграция" Института AIRI и ведущий научный сотрудник ФИЦ ИУ РАН Александр Панов.

"По своей сути робот - всего лишь механическая оболочка, и установить на нее интеллектуальную систему управления - дело техники. Когнитивные возможности продолжат развиваться вместе с системами ИИ. Когда и если появится AGI, то есть сильный ИИ, можно будет говорить о том, что машины как минимум не уступают людям. Сегодня многие склонны делать громкие заявления, но пока что разговоры про AGI -это разговор о будущем", - полагает эксперт.

Вместе с тем создатели программного обеспечения для робототехники стараются увеличить время автономности машин - от этого зависит, как долго робот сможет самостоятельно выполнять задачи без участия человека.

"В ближайшие 5-7 лет гуманоидные роботы не превзойдут человека по всем показателям. Современные роботы действительно могут многое, но их способности ограничиваются простыми алгоритмически программируемыми действиями", - считает руководитель Школы робототехники Skillbox Полина Паринова.

По ее словам, начинать беспокоиться о том, что "ботом окажется кто-то из вашего окружения", можно только в том случае, если машины смогут полностью копировать повседневные действия человека, а инженеры запрограммируют их так, что ничего не будет выдавать ИИ.

"Несмотря на то что роботы уже сейчас прекрасно справляются с рядом профессий - доставщиков, дворецких, консультантов и даже помощников в сфере ухода за маломобильными людьми, - представить их независимое от человека существование невозможно. Обучение, совершенствование и поддержание роботов в рабочем состоянии требует активного присутствия человека", - подчеркнула она.

Однако многих волнует, смогут ли машины заменить людей повсеместно. По словам Панова, в первую очередь это произойдет там, где ориентируются на прикладные задачи и не нужна специальная подготовка.