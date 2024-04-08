Мужчина продает на Avito «череп инопланетянина» за 1,5 миллиона рублей

Житель Екатеринбурга уверяет, что череп инопланетянина он нашёл в Пермском крае в лесу в прошлом году.

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Житель Екатеринбурга продаёт на Avito «череп инопланетянина». В объявлении указано, что состояние предмета – б/у, а его стоимость 1,5 миллиона рублей.

В описании продавец указал, что череп инопланетного существа найден в 2023 году в лесах Пермского края на пересечении трёх областей. На фотографиях, размещённых в описании, указано, в каких местах на черепе находятся глаза и зубы.

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ИА «Уральский меридиан» ранее писало, что в 2022 году лесники нашли в Свердловской области «инопланетные» грибы с синими ножками.