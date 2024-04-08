Житель Чехова полез на дерево спиливать ветки и застрял

В Подмосковье спасателям пришлось снимать с дерева взрослого мужчину, который полез спиливать ветки и застрял, рассказала пресс-служба Мособлпожспаса.

В субботу, 6 апреля, 50-летний мужчина в селе Новый Быт городского округа Чехов, занявшись опиловкой на своем приусадебном участке, приставил к дереву лестницу и забрался на него, чтобы убрать сухую ветку. Но ветка, падая, зацепила и сломала лестницу, лишив мужчину возможности спустится на землю.

Сосед вызвал спасателей. Работники 311-й пожарно-спасательной части развернули трехколенную лестницу и с соблюдением техники безопасности помогли мужчине спуститься. Медицинская помощь хозяину участка не потребовалась.

Мособлпожспас также опубликовал видео с места инцидента, на котором снят мужчина, находящийся на дереве на высоте нескольких метров над землей.

В феврале московский пенсионер повис на окне 12-го этажа и был спасен. Он не смог объяснить, как оказался в опасной для жизни ситуации.