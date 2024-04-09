Заплыв россиян на дрейфующей льдине с дедом Мазаем и зайцами попал на видео

Более сотни россиян приняли участие в необычном флешмобе в Иркутской области. Любители сапсерфинга открыли сезон, угнав огромную льдину на Байкале, и попали на видео. Записями поделились участники события в соцсетях, а подробности мероприятия раскрыл местный портал «ИрСити».

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В заплыве участвовал 131 человек, среди них были как профессионалы, так и любители. Некоторые из участников пришли на мероприятие в компании четвероногих друзей.

Организаторы отметили, что вдохновились опытом спортсменов из Владивостока и решили повторить идею с угоном льдины. Место для флешмоба подбирали тщательно: все реки скованы льдом, однако в истоке Ангары навигация открыта и можно выходить на воду. По словам организатора Анастасии Богдасаровой, изначально сплав планировался лишь для компании из 15-20 человек, однако мероприятие получило огласку и количество желающих принять участие в угоне льдины стремительно возросло.

Тогда же было принято решение сделать флешмоб более ярким и провести конкурс на самый оригинальный костюм. Благодаря этому на льдине с веслами оказался дед Мазай с зайцами, занявший первое место, русалка, нерпа, космонавт и другие персонажи.

Отмечается, что льдину для мероприятия спасатели специально отпилили в районе Байкальского музея. До нее участники доплывали на сапах. Маршрут сапсерферов проходил от Листвянки до Николы, всего россияне прошли на дрейфующем куске льда около трех километров.