Мужчина вернул в магазин использованный мастурбатор за 20 000 рублей

Мужчина купил в популярном маркетплейсе дорогой мастурбатор, но вернул его в магазин после использования, сославшись на неудовлетворительное качество. Продавец оказался сильно шокирован, когда вскрыл посылку, так как увидел, что недовольный клиент не удосужился помыть секс-игрушку после использования. Об этом сообщает Telegram-канал "SHOT Проверка".

© SHOT ПРОВЕРКА/YouTube

Игрушка стоит около 20 тыс. руб. Представляет собой вибрирующую колбу с силиконовой насадкой. Насадка может быть разных форм, с имитацией различных отверстий человеческого тела.

"Смотрю, в личный кабинет упала жалоба на то, что мастурбатор плохо работает. В итоге деньги покупателю сразу же вернули. Когда я пошел забирать возврат с пункта выдачи, обнаружил, что он использован: весь в сперме и волосах…", – рассказал продавец интимных товаров на маркетплейсе Кирилл Горбачев.

Забрав товар с пункта выдачи заказов, Горбачев вымыл устройство и вернул ему прежний вид. Стал ли продавец повторно выставлять его на витрину, не сообщается.