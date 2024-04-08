Люди увидели на пляже голого монаха и обратились в полицию

В Таиланде люди увидели на пляже голого буддийского монаха и возмутились. Об этом пишет The Thaiger.

Местные жители обратились в полицию, заметив в воде монаха без одежды в пляже Карон. В итоге 67-летнего Фра Манопа Фромсилу задержали для допроса. Мужчина, который ехал через Пхукет в храм в провинции Тхаланг, рассказал, что не раздевался целиком, а оставался в короткой монашеской рясе во время погружения в воду. Его слова подтвердила запись с камеры видеонаблюдения, которую впоследствии опубликовали полицейские. Фромсила также объяснил, что захотел искупаться из-за кожной болезни.

Мужчину отпустили, и он продолжил путешествие на север страны. Полиция сообщила, что у них нет причин для ареста или обвинений в адрес Фромсилы, потому что он не нарушил никаких законов или норм. Решение зайти в воду в короткой рясе можно считать необычным, но при этом оно вполне законное и в его случае объясняется физической необходимостью.

Ранее сообщалось, что в Таиланде полиция арестовала буддийского монаха, который попытался пробраться в келью к монашкам. Мужчина при этом был в состоянии алкогольного опьянения.