Парень сломал ногу и столкнулся с неожиданной реакцией возлюбленной

Пользователь Reddit с ником MyGFSexist поделился на портале историей, как после полученной им травмы он столкнулся с негативной реакцией своей возлюбленной. Он признался, что слова девушки привели его в отчаяние.

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Рассказчик отметил, что несколько недель назад упал с лестницы. Его девушка Стейси и друзья были вместе с ним. Автор заявил, что боль, которую он испытал после падения, была самой сильной в его жизни. Парню вызвали скорую, врачи увезли его в больницу. Выяснилось, что он сломал ногу.

Автор поста провел в больнице два дня. После выписки он попросил возлюбленную пожить с ним неделю, чтобы помочь ему в быту.

«Она неохотно согласилась и всю первую неделю казалась отстраненной. В следующее воскресенье Стейси усадила меня рядом и сказала, что хочет со мной порвать. Я был в отчаянии и спросил ее, почему. Она сказала, что не может выбросить из головы образ меня, плачущего на лестнице, и больше не видит во мне "настоящего мужчину"», — написал парень.

Герой истории признался, что услышанное привело его в отчаяние. Рассказчик также добавил, что находился в подавленном состоянии на протяжении следующей недели.

В комментариях пользователи осудили девушку автора поста.

«Пригласите ее к себе. Столкните ее с лестницы. Надеюсь, она сломает ногу», «Она повела себя глупо. Тебе будет лучше без нее», «Эта сломанная нога избавила тебя от [душевной] боли в будущем», — высказались они.

Ранее мужчина рассказал на Reddit, как при расставании с возлюбленной столкнулся с ее неожиданной реакцией. Он объяснил, что встречался с замужней женщиной. Когда захотел закончить с ней отношения, выяснил, что она не воспринимала их отношения как романтические.