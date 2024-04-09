Житель Испании лишился пениса во время секса с подчиненной
В Испании женщина во время секса отрезала пенис начальнику, который также был ее любовником.
Инцидент произошел после обычного ужина в баре, на который жительница Испании отправилась со своим начальником, с которым состояла в романтических отношениях уже около четырех лет.
Посетив питейное заведение, пара уединилась. Подчиненная завязала мужчине глаза, объяснив свои действия тем, что стесняется заниматься оральным сексом, когда на нее кто-то смотрит. Затем она взяла нож и отрезала любовнику пенис.
Женщину арестовали. В свое оправдание она заявила, что секс начался без ее согласия, ее действия являлись самообороной. Прокурор не счел объяснение весомым и потребовал в качестве наказания для женщины тюремное заключение сроком на десять лет.
Суд состоится во вторник, 9 апреля, в Барселоне, об этом сообщает издание Marca.