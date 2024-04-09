Семья отказалась приходить на свадьбу девушки без детей

Пользовательница Reddit с ником Ok_Cherry1650 поделилась историей о том, как члены семьи отказались приходить на ее свадьбу из-за одного условия. Публикация невесты вызвала бурные обсуждения в сети: многие комментаторы встали на ее сторону.

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Девушка сообщила, что собирается выйти замуж летом 2024 года.

«На нашей свадьбе не будет маленьких детей. Самым младшим гостям на момент торжества будет около 12-13 лет. Мы с моим партнером не испытываем ненависти к детям, но у нас множество причин устроить свадьбу без них», — отметила она.

Однако это условие не понравилось ее брату Джошу, у которого двое пятилетних детей. Родственник отказался приходить на церемонию без них.

«Лично я считаю, что свадьбы — это скучные и малоприятные события для маленьких детей», — объяснила свою позицию героиня истории.

Она добавила, что несколько лет назад брат тоже просил, чтобы на его свадьбу никто из гостей не приводил своих детей.

Невеста снова попыталась уговорить родственника прийти на свадьбу, но он продолжил требовать, чтобы на празднике были его дети.

«Он сказал, что я отталкиваю его детей и им будет очень грустно из-за этого, когда они вырастут. (...) Я назвала его лицемером и посоветовала ему повзрослеть. На этом наш разговор закончился», — вспомнила она.

Невеста добавила, что в итоге ее отец и мачеха поддержали Джоша и сказали, что тоже не придут на свадьбу, если она не поменяет условие. Девушка спросила у комментаторов, кто прав в этой ситуации.

Большинство пользователей сочли, что брат героини истории поступает неправильно.

«Джошу разрешено устраивать свадьбу без детей, но тебе не разрешено делать то же самое? Почему это так?», «Вы имеете полное право устроить свадьбу без детей», — написали они.

Ранее другая пользовательница Reddit поделилась историей о том, как ее бывший муж решил жениться во второй раз и выдвинул ей неожиданное требование. Мужчина попросил экс-супругу поменять фамилию, которую она носила много лет.