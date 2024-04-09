Стало известно о продаже счастливого лотерейного билета на 120 миллиардов рублей

Стало известно о продаже в США лотерейного билета Powerball, обладатель которого выиграл 1,3 миллиарда долларов (120 миллиардов рублей). Об этом сообщает People.

Неизвестный купил счастливый билет в штате Орегон 6 апреля. Получить полную сумму выигрыша он сможет поэтапными выплатами в течение 29 лет. Если победитель решит забрать деньги сразу, то ему достанется только 621 миллион долларов (около 57,5 миллиарда рублей). По статистике, большинство победителей лотереи жертвуют половиной суммы и забирают деньги сразу.

Представитель Powerball Дрю Свитко поздравил неизвестного жителя Орегона.

«Победа в Powerball — это не только выигрыш джекпота, но и возможность воплотить мечты и сделать мир лучше», — заявил он.

Согласно сайту лотереи, шансы выиграть в нее какую-то сумму равняются примерно 1 из 24,9, однако шанс сорвать джекпот равен 1 на 292,2 миллиона. Джекпот разыгранный в Орегоне стал четвертым по величине для Powerball и восьмым в истории. Крупнейший лотерейный джекпот в истории сорвал житель Калифорнии Эдвин Кастро. В ноябре 2022 года он выиграл в лотерею Powerball рекордные 2,04 миллиарда долларов.

В конце марта неизвестный участник лотереи Mega Millions стал обладателем 1,13 миллиарда долларов. Выигрышный билет был куплен жителем штата Нью-Джерси.