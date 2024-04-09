Обнаружена крепость, защищавшая маленькие острова от жителей древней Ирландии
Во время необычно низких приливов в заливе Клу в западной части Ирландии ученые исследовали крепостные стены между островом Колланмор и Ирландией. Оказалось, что валы относятся к бронзовому веку — вероятно, их построили в 1100–900 гг. до н.э. Стены пересекали перешеек между землями, и, видимо, защищали остров от нападений со стороны Ирландии. Возможно, на Колланморе находилось крупное городище бронзового века, сообщает Live Science.
Между островом Колланмор и побережьем ирландского графства Мейо расположен залив Клу. Обычно перешеек — узкая полоска суши между двумя частями моря — в этом заливе затоплен морской водой, однако при небольших приливах его можно использовать как дорогу. Примерно на полпути через перешеек находятся крепостные валы — стена примерно в 1,6 километра. Местные жители Колланмора уже видели постройку, но не знали, сколько ей лет — к тому же, из-за низкого уровня перешейка люди им не пользуются, а сами стены часто полностью затоплены.
В последние недели в заливе Клу были необычно низкие приливы, поэтому ирландские и британские ученые решили исследовать стены. Оказалось, что укрепления сложены из крупных известняковых блоков. Длина остатков стены, расположенных ближе к Ирландии, составляет около 180 метров, а длина остатков более крупного вала, ближайшего к Колланмору — около 250 метров. Обе постройки пересекают перешеек — видимо, они защищали его и остров от нападений со стороны Ирландии.
«Они служили защитной стеной в те времена, когда уровень моря был значительно ниже, чем сейчас», — рассказал Майкл Гиббонс, соавтор исследования из Тринити-колледжа, Ирландия.
Ученые предположили, что стены были построены во времена бронзового века в Ирландии — вероятно, между 1100 и 900 годами до н.э. Они похожи на крепостные валы, возведенные вокруг крепости бронзового века на соседнем острове Лох-Фойл. В обоих случаях стены сложены из местного камня и покрыты крупными блоками из известняка. Размеры крепостных стен Колланмора указывают на то, что на момент их постройки остров имел важное стратегическое назначение. Возможно, здесь находилось крупное городище бронзового века.