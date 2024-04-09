Обнаружена крепость, защищавшая маленькие острова от жителей древней Ирландии

Во время необычно низких приливов в заливе Клу в западной части Ирландии ученые исследовали крепостные стены между островом Колланмор и Ирландией. Оказалось, что валы относятся к бронзовому веку — вероятно, их построили в 1100–900 гг. до н.э. Стены пересекали перешеек между землями, и, видимо, защищали остров от нападений со стороны Ирландии. Возможно, на Колланморе находилось крупное городище бронзового века, сообщает Live Science.

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Между островом Колланмор и побережьем ирландского графства Мейо расположен залив Клу. Обычно перешеек — узкая полоска суши между двумя частями моря — в этом заливе затоплен морской водой, однако при небольших приливах его можно использовать как дорогу. Примерно на полпути через перешеек находятся крепостные валы — стена примерно в 1,6 километра. Местные жители Колланмора уже видели постройку, но не знали, сколько ей лет — к тому же, из-за низкого уровня перешейка люди им не пользуются, а сами стены часто полностью затоплены.

В последние недели в заливе Клу были необычно низкие приливы, поэтому ирландские и британские ученые решили исследовать стены. Оказалось, что укрепления сложены из крупных известняковых блоков. Длина остатков стены, расположенных ближе к Ирландии, составляет около 180 метров, а длина остатков более крупного вала, ближайшего к Колланмору — около 250 метров. Обе постройки пересекают перешеек — видимо, они защищали его и остров от нападений со стороны Ирландии.

«Они служили защитной стеной в те времена, когда уровень моря был значительно ниже, чем сейчас», — рассказал Майкл Гиббонс, соавтор исследования из Тринити-колледжа, Ирландия.

Ученые предположили, что стены были построены во времена бронзового века в Ирландии — вероятно, между 1100 и 900 годами до н.э. Они похожи на крепостные валы, возведенные вокруг крепости бронзового века на соседнем острове Лох-Фойл. В обоих случаях стены сложены из местного камня и покрыты крупными блоками из известняка. Размеры крепостных стен Колланмора указывают на то, что на момент их постройки остров имел важное стратегическое назначение. Возможно, здесь находилось крупное городище бронзового века.