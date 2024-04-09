Редкую рыбу с руками-плавниками заметили среди обломков кораблекрушения

Дайверам из Австралии удалось заснять на видео редкую рыбу с руками. Об этом сообщает IFL Science.

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Необычную особь заметили на глубине 70 метров. Команда водолазов погружалась к обломкам затонувшего корабля SS Tasman, который в 1883 году затонул у юго-восточного побережья Тасмании. Розовая рыба вида Brachiopsilus dianthus оказалась на месте кораблекрушения. Brachiopsilus dianthus — один из четырех видов «рыб с руками», находящихся под угрозой исчезновения и обитающих у берегов Тасмании.

У представителей этого вида нет плавательного пузыря. Это придонные рыбы, которые могут плавать только на короткие расстояния. Плавники-«руки» необычной формы, трансформировавшиеся из обычных грудных плавников, помогают им охотиться.