Женщина услышала шум и наткнулась на 2,5-метрового аллигатора у себя в коридоре

Жительница США услышала шум в доме и наткнулась на крупного аллигатора, открывшего входную дверь. Об этом сообщает Fox 13 News.

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Мэри Холленбэк из города Венис, штат Флорида, услышала стук, решила, что кто-то ошибся адресом, и отправилась открывать дверь. Она впала в ступор, когда увидела, что в дом каким-то образом смог проникнуть 2,5-метровый аллигатор. Пока американка смотрела на рептилию, она перебралась из коридора на кухню.

Когда Холленбэк осознала происходящее, ее затрясло от страха. Она схватила телефон и позвонила в службу экстренной помощи. Вскоре на помощь прибыли сотрудники полиции и комиссии по охране рыб и дикой природы Флориды. Им удалось поймать и вынести аллигатора из дома. Позже рептилию отвезли на аллигаторовую ферму.

По словам женщины, аллигатор зашел в дом через входную дверь с магнитным замком. Рептилия смогла открыть дверь, надавив на нее. Холленбэк считает, что аллигатор вылез из пруда, расположенного через дорогу от ее дома.