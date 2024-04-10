Женщина решила увеличить ягодицы и лишилась их части

40-летняя комик из Мексики Йеред Ликона лишилась части ягодиц после процедуры их увеличения. Ее историю рассказало издание The Sun.

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Ликона отметила, что однажды во время полета в самолете заметила дискомфорт в области ягодиц. Она ощупала себя и поняла, что эта часть ее тела затвердела. Вскоре она обратилась к врачу. Специалисты выяснили, что филлеры, введенные в ягодицы комика, вызвали редкое осложнение — полимеры заразили ткани мышц.

Комик подчеркнула, что филлеры ей ввели без ее ведома.

«Я доверила свое тело косметологу, чтобы он придал ему привлекательные очертания. Меня никто не спросил, хочу ли я увеличить свой зад», — заявила женщина. "Это была ампутация, мне отрезали верхнюю часть ягодиц. Это ужасно. Но еще хуже, что никто не понесет за это наказание". Йеред Ликоны, жертва косметолога

Ликона перенесла операцию, во время которой ей удалили пораженные ткани.

«Я хотела получить тело мечты, а оказалась в медицинском кошмаре», — заключила она.

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