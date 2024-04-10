Филиппинка винит кота за «синдром оборотня» у сына

На Филиппинах местная жительница считает, что ее сын родился с повышенной волосатостью после того, как она съела дикого кота во время беременности, пишет Daily Star. Врачи утверждают, что у мальчика «синдром оборотня» — заболевание, которое, по их словам, встречается у одного из миллиарда.

Я так волнуюсь за него, скоро ему пора идти в школу. Над ним могут издеваться из-за того, что он другой. Я винила себя из-за своей тяги. Я чувствовала себя очень виноватой. Но недавно врачи сказали мне, что это не связано, — сказала она.

Мать считала, что всему причиной древнее проклятие. По словам женщины, во время беременности ее тянуло на местное экзотическое блюдо, которое готовят из дикой кошки. Ребенок родился с густой шевелюрой, но волосы покрывают также лицо, шею, спину и руки.