Пастор отрубил вору обе руки, поймав его на краже

В Южной Африке пастор отрубил вору руки, после того как поймал его на краже аккумулятора из церкви. Об этом пишет Daily Star.

Как утверждает 28-летний Думисани Махлангу, которого обвинили в воровстве из церкви, он шел к другу и случайно оказался на территории храма, настоятелем которого является 58-летний Соломон Мхланг.

Сначала мужчину окружили шестеро прихожан, которые охраняли церковь. Они были вооружены и сразу стали стрелять ему под ноги из пистолетов, решив, что он собирался похитить аккумулятор. Потом был вызван пастор. Он вскоре приехал, связал Махлангу, отвел его в лес и сказал, что научит его, как больше не воровать.

Священник зажал руки подозреваемого между веток и отсек одну из них. Пострадавший умолял пастора оставить ему хотя бы вторую руку, но тот отрубил и ее.

Затем пастор и его сын ушли. Пострадавший выбежал на дорогу и попросил о помощи рабочих, однако те отказались ему помочь, так как испугались.

«Я до сих пор чувствую, что мои руки на месте, но когда я смотрю, то ничего не вижу. Я не знаю, что мне делать. Теперь я завишу от других», — говорит пострадавший.

Молодой человек перенес шесть переливаний крови в больнице, куда его доставили вскоре после самосуда. Пастора арестовали по обвинению в покушении на жизнь человека, 20-летнему сыну обвиняемого, который помогал отцу вершить свое собственное правосудие, предъявили те же обвинения.

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