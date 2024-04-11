Экс-пилот Utair рассказал о сексе на борту самолета

Экс-пилот Utair Максим Пырков рассказал о случаях, когда пассажиры спрашивали разрешения заняться сексом на борту самолета. Он признался, что разрешал некоторым удовлетворять пикантные потребности прямо во время полета.

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«У меня была интересная история на этот счет. Пришла старшая бортпроводница ночью и сказала, что молодожены <…> спрашивают: „Ну что, мне хулиганить?“. Разрешение (спрашивают) у командира, можно ли. Я говорю: „Ну, если они никому не мешают, почему нет, действительно. Че такого? Они же тем не курить просят“. <…> Если старший бортпроводник не против, то говорю: „Мы то только за“. Демографическую ситуацию в стране нужно поднимать», — рассказал Пырков в беседе с автором YouTube-канала «CLASS — портал про знание!».

Пилот уточнил, что допускает секс в самолете только если пассажиры попросили для этого разрешения.

«Когда люди без спроса этим занимаются — это одно. А когда они официально подошли и сказали <…>, то это нормально. Мы же все люди», — пояснил он.

О каких авиарейсах идет речь пилот не уточнил. Сам Пырков признался, что тоже занимался сексом в самолете.