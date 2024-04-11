Одну из самых богатых женщин Вьетнама приговорили к казни за хищение $12 млрд

Одну из богатейших женщин Вьетнама, бывшего председателя крупной девелоперской компании Чыонг Ми Лан приговорили к смертной казни за то, что она присвоила себе 12,5 миллиарда долларов из ключевого банка страны. Решение о высшей мере наказания вынес суд Хошимина, процесс длился с марта, сообщает вьетнамское национальное новостное агентство VNA.

Чыонг Ми Лан инкриминировали взяточничество, присвоение денежных средств и злоупотребление полномочиями. Аферу предпринимательницы назвали крупнейшей в истории Вьетнама.

«Подсудимая Чыонг Ми Лан приговаривается к смертной казни по статье Уголовного кодекса Вьетнама «Хищение и растрата в особо крупном размере», к 20 годам лишения свободы по статье «Дача взятки в особо крупном размере» и к 20 годам лишения свободы по статье Уголовного кодекса «Нарушение правил банковской деятельности и иной деятельности, связанной с банковской сферой». Суммарно подсудимая приговаривается к смертной казни», – отмечается в приговоре суда.

По данным следствия, Чыонг Ми Лан в течение 10 лет присваивала деньги крупного хошиминского банка. Предпринимательницу обвинили в подделывании кредитных заявок для вывода денег из кредитной организации. В банке бизнес-леди напрямую и через подставных лиц принадлежало 90% акций.

Женщина и ее сообщники были взяты под арест в 2022 году. Обвинения также предъявлены еще 85 лицам, среди которых числятся экс-работники Центробанка Вьетнама, государственные чиновники и руководители крупного сайгонского банка. В отношении этих фигурантов приговоры еще не оглашены.

Жертвами мошенничества Чыонг Ми Лан стали более 42 тысяч человек. В основном это держатели ценных бумаг и вкладчики хошиминского банка.

Общий объем присвоенных злоумышленниками активов за период с 2012 по 2022 год оказался равен порядка 3% ВВП государства за 2022 год. Также Чыонг Ми Лан и банкиры передали госчиновникам взятку на сумму 5,2 миллиона долларов, чтобы скрыть нарушения и сложное финансовое положение банка. Эта взятка стала крупнейшей за всю историю страны.

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