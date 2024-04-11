Владелец крокодила избежал тюремного заключения благодаря укусу кобры

В ЮАР змеиный укус помог владельцу крокодила, змей и тарантулов избежать тюремного заключения. Об этом сообщает Daily Mirror.

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28-летний охранник Мариус Жубер находился под следствием по обвинению в краже со взломом, а позже власти заподозрили его в незаконном ввозе в страну экзотических животных. При обыске в его доме нашли более 60 змей, крокодила, тарантулов, игуан и других животных.

Во время ареста преступник попросил ненадолго снять с него наручники, чтобы напоследок покормить своих зверей. Вскоре после этого его ужалили сразу две ядовитые змеи. По утверждению источника, близкого к расследованию, одной из них была сиамская кобра, вид второй неизвестен.

Состояние Жубера начало ухудшаться. Он потерял сознание, после чего его срочно отвезли в больницу. Однако у врачей не оказалось необходимого противоядия, так как сиамские кобры не обитают в ЮАР. Несмотря на усилия медиков, спасти мужчину не удалось.

Все экзотические животные, находившиеся в запущенном состоянии, были доставлены в ветеринарную клинику. Местные виды после лечения выпустят в дикую природу, когда как экзотических животных подвергнут эвтаназии.

Ранее сообщалось, что в Индии пятилетний ребенок попал в больницу после того, как съел опасную ядовитую змею. Мальчик играл с другом, когда нашел мертвого индийского крайта.