Необычный способ борьбы с крысами придумали в США

Правительство Нью-Йорка предложило способ, позволяющий гуманно побороться с растущей популяцией крыс и других грызунов в городе. Альтернативой яду и клеевым ловушкам может стать контрацепция.

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Идея употреблять для сокращения популяции контрацепцию привлекала внимание властей города после того, как из зоопарка сбежал филин Флако, в организме которого был найден крысиный яд. Член городского совета Шон Абреу предложил рассмотреть программу, которая позволит бороться с крысами на станциях метро и пустырях с помощью противозачаточных средств.

Контрацептив содержится в соленых жирных гранулах, которые будут разбрасываться в наиболее густонаселенных мышами местах. Он воздействует на функцию яичников у самок и нарушает выработку сперматозоидов у самцов, пишет издание The Independent.

Ранее у дома в Москве обнаружили чемодан с 25 крысами. Грызуны были очень голодные, у двоих из них диагностировали отит.