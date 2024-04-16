Парень оригинально отомстил разбудившему его криками соседу

Пользователь Reddit с ником Primus983 поделился историей о том, как он оригинально отомстил соседу, который разбудил его криками. Многие комментаторы похвалили находчивость парня и назвали его способ проучить знакомого идеальным.

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Автор поста отметил, что эта история произошла 15 лет назад, когда ему было 25 лет.

«Мы с моим коллегой, назовем его Зед, жили в одной квартире, были, по сути, соседями. В один из выходных он был свободен, а я работал всю ночь. Он пошел выпивать с другими коллегами. После смены я сразу лег спать. Вскоре Зед вернулся домой пьяным с несколькими коллегами, и они решили, что будет забавно, если они ворвутся в мою комнату и будут орать во все горло», — рассказал мужчина.

Своими криками сосед и его коллеги разбудили автора. После этого рассказчик решил отомстить Зеду. Через неделю, когда сосед отсыпался дома после ночной смены, к ним в дверь позвонили. Герой истории открыл дверь и увидел на пороге двух пожилых женщин с Библией и брошюрами организации «Свидетели Иеговы» (организация признана экстремистской и запрещена в России) в руках. Они спросили, есть ли у него время, чтобы поговорить о Боге.

Тогда ему пришел в голову способ мести соседу.

«Извините, у меня срочная встреча, но я точно знаю, что мой друг очень интересуется этой темой. На днях он пытался поговорить со мной именно об этом. Проходите, он в комнате за этой дверью. Он будет так рад возможности побеседовать с вами!» — передал свой ответ пользователь.

Сразу после этого он ушел из дома по делам.

«Пожилые женщины вломились к нему в комнату, сели на кровать, разбудили его и просто начали разговаривать. Он был ошеломлен и не мог вымолвить ни слова. (...) Дамы разговаривали с ним полтора часа, и, поскольку он был вежливым парнем, а также потому, что находился в состоянии шока, он не стал выгонять их и слушал все это время. Когда они закончили говорить, то дали ему пару своих брошюр и вышли из квартиры», — раскрыл подробности случившегося автор поста.

Многие комментаторы признались, что их позабавила эта история.

«Это месть высшего уровня», «Это очень забавно. Идеальная месть», «То, как вы быстро придумали, как отомстить соседу, впечатляет», — поделились мнениями пользователи.

Ранее другой пользователь Reddit поделился историей о своем друге, который оригинально проучил нагрубившего ему продавца. Комментаторам понравилось наказание, которое придумал молодой человек для своего обидчика.