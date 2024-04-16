Женщина раскрыла измену мужа благодаря визиту к врачу

Пользовательница сети раскрыла измену мужа благодаря визиту к врачу. Об этом она рассказала на форуме Reddit.

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32-летняя женщина рассказала, что ее 40-летний муж часто бывает в командировках. По словам автора поста, мужчины не бывает дома по четыре-пять недель.

«Я страдаю от депрессии, и, когда его нет рядом, мне становится намного хуже», — написала она.

Однажды после очередной поездки мужчина пожаловался, что у него болит пенис. Спустя несколько дней у него появились симптомы гонореи. После секса с мужем у автора поста начался конъюнктивит, и она пошла к врачу. Оказалось, что мужчина заразил ее инфекцией.

Женщина обвинила мужа в измене, и тот признался, что несколько раз пользовался эскорт-услугами, когда был в командировках. Мужчина добавил, что всегда использовал контрацепцию и что не считает свои действия изменой.

Автор поста призналась, что больше не доверяет мужу. Однако тот попросил дать ему второй шанс.

«Мы вместе уже 15 лет, а мой мир и доверие рушатся», — сетует женщина.

Многие пользователи форума поддержали автора публикации и осудили неверного мужчину. Женщину призвали как можно скорее развестись с мужем.

Ранее сообщалось, что пользователь социальной сети из-за шутки случайно раскрыл измену жены соседа. Мужчина рассказал, что в выходной услышал, как сосед громко занимается сексом с женой.