Адвокаты «нажали не на ту кнопку» и развели не тех супругов

В Великобритании юридическая фирма, занимающаяся расторжением браков, случайно развела не тех супругов. Об этом сообщает The Guardian.

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Адвокаты фирмы Vardags, базирующейся в Лондоне, намеревались подать заявление на развод одного из клиентов. Однако кто-то из сотрудников случайно перепутал электронные папки и развел других супругов. Отмечается, что выбранные по ошибке муж и жена по фамилии Уильямс тоже находились в процессе развода и решали вопросы о разделении имущества. Однако адвокаты случайно подали заявление на вынесение окончательного приказа по их делу.

Сотрудники фирмы обнаружили оплошность через два дня. Они обратились в Высокий суд Лондона с просьбой отменить окончательное решение о разводе. Адвокаты заявили, что кто-то из них «нажал не на ту кнопку», в результате чего Уильямсы по ошибке были разведены. Однако председатель суда по семейным делам отклонил просьбу фирмы и заявил о необходимости сохранения сложившегося статуса-кво.

Адвокат по разводам и глава Vardags Аеша Вардаг назвала такое решение неправильным. По ее словам, из заявления председателя суда следует, что решение о разводе вполне может принимать компьютер.

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