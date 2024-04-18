Американка утопила обручальное кольцо в океане после «пранка» мужа

Американка утопила обручальное и помолвочные кольца в океане после «пранка» мужа. Свою историю она рассказала на форуме Reddit.

© unsplash

Мужчина решил разыграть жену во время прогулки на лодке. Он весьма реалистично заявил, что изменил ей, после чего та сразу же выкинула украшение в воду. После этого тот назвал женщину «идиоткой» из-за ее реакции на то, что он считал «просто пранком», однако та даже после нескольких дней споров не согласилась с ним, и считает, что ее непредсказуемая реакция не была предосудительной.

«Мы никогда их [кольца] больше не найдем, но он посмотрел мне прямо в глаза и сказал, что изменил мне. Я расстроена из-за своих колец. Я извинилась за то, что выбросила их. Но я просто не чувствую себя плохим человеком», — прокомментировала она эту ситуацию.

Пользователи форума поддержали женщину, отметив, что при посещении психотерапии приходили к выводу, что те, кто смеются над ними, их не любят.

До этого муж Глюкозы заявил, что певица назвала его сволочью после розыгрыша.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали учительницу за розыгрыш оператора психологической помощи.