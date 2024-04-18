Американка утопила обручальное кольцо в океане после «пранка» мужа
Американка утопила обручальное и помолвочные кольца в океане после «пранка» мужа. Свою историю она рассказала на форуме Reddit.
Мужчина решил разыграть жену во время прогулки на лодке. Он весьма реалистично заявил, что изменил ей, после чего та сразу же выкинула украшение в воду. После этого тот назвал женщину «идиоткой» из-за ее реакции на то, что он считал «просто пранком», однако та даже после нескольких дней споров не согласилась с ним, и считает, что ее непредсказуемая реакция не была предосудительной.
«Мы никогда их [кольца] больше не найдем, но он посмотрел мне прямо в глаза и сказал, что изменил мне. Я расстроена из-за своих колец. Я извинилась за то, что выбросила их. Но я просто не чувствую себя плохим человеком», — прокомментировала она эту ситуацию.
Пользователи форума поддержали женщину, отметив, что при посещении психотерапии приходили к выводу, что те, кто смеются над ними, их не любят.
До этого муж Глюкозы заявил, что певица назвала его сволочью после розыгрыша.
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