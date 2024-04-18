Российская пенсионерка развела в квартире полчища крыс

Жители дома на улице Карла Маркса в Озерске Челябинской области пожаловались на пожилую женщину, которая развела дома крыс. Об этом сообщил Telegram-канал «Короче, Челяба».

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По их словам, из-за крыс в доме стоит невыносимый запах, поселились тараканы.

«Запах стоит невыносимый, но мы уже привыкли. Привыкли даже, что все время кто-то скребется», — рассказал другой источник. По словам работавшего в подъезде кабельщика, грызуны перегрызли все интернет-кабели в коробах. «Крыс там просто море. (...) Где-то у бабули дыра в полу. Крысы, жирные, здоровые, шастают по трубам и наверх, в квартиру к ней», — сообщил он.

В ответ на жалобы женщина заявила, что это не крысы, а мангусты.

Ранее сообщалось, что жители микрорайона Зенино в Люберцах страдают от засилья крыс. Изголодавшиеся животные начали прогрызать натяжные потолки.