Женщина испугалась конца света и оставила официанту огромные чаевые

В США посетительница ресторана оставила на чай официанту огромную сумму. Об этом его коллега рассказала на платформе Reddit.

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Пользовательница с ником u/writtenonpaige22 поделилась необычной историей, связанной с недавним солнечным затмением 8 апреля. Посетительница регулярно приходила именно в этот ресторан. В один из дней перед затмением она оставила девушке чаевые в 300 долларов (28,2 тысячи рублей), хотя счет был всего 40 долларов (3,7 тысячи рублей). При этом женщина интересовалась у официантки, христианка ли она и верит ли в Бога.

Спустя пару дней женщина вернулась. На этот раз ее обслуживал коллега девушки.

«По словам приятеля, она постоянно спрашивала, христианин ли он, на что он отвечал "нет", а затем она начала говорить, как ужасно все станет после Вознесения (которое, по ее мнению, произойдет 8 апреля) для грешников, оставшихся на Земле», — написала автор поста.

Официант не погружался в диалог и продолжал обслуживать женщину, как и любого другого клиента. Закончив ужин, женщина оставила чаевые в размере 777 долларов (73,1 тысячи долларов), сказав официанту, что они ему скоро понадобятся.

Ошарашенный официант решил обсудить случившееся с менеджером, чтобы потом не возникло проблем. На вопрос менеджера, уверена ли она в сумме чаевых, клиентка ответила:

«Конечно, это цифры Господа».

После этого она ушла.

Автор поста написала, что ей и коллеге немного жаль женщину: ведь после 8 апреля, увидев, что конца света не произошло, она может захотеть вернуть деньги. Однако, поскольку она подтвердила сумму менеджеру, чаевые ей уже не отдадут.

Полное солнечное затмение, которое можно было наблюдать в Западном полушарии 8 апреля, породило небывалое количество теорий заговора. Конспирологи из США предрекали, что некие «элиты» воспользуются редким астрономическим событием, чтобы объявить военное положение и запустить воздушные шары с ядовитым газом. Другие предполагали, что НАСА поможет вернуться древнеегипетскому змею Апопу. Часть христиан считали, что затмение знаменует собой начало Страшного суда.