Женщина разбогатела на 47 миллионов рублей благодаря картам Таро

Жительница США разбогатела, поверив в расклад на картах Таро. Об этом сообщает Michigan Lottery Connect.

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59-летняя женщина из города Фентон, штат Мичиган, регулярно играет в лотерею. Раз в неделю она покупает несколько лотерейных билетов в одном и том же месте. Однажды она в очередной раз приобрела несколько билетов мгновенной лотереи, однако сделала это в другом магазине. Туда американка зашла по пути на сеанс гадания на картах Таро.

Расклад показал, что женщину ждет внезапное богатство.

«Я пыталась предположить, как это может произойти, но даже не вспомнила о лотерейных билетах в своей сумочке», — говорит американка.

Вечером того же дня женщина стерла защитный слой с билетов и внезапно обнаружила, что предсказание карт сбылось: она сорвала приз в размере 500 тысяч долларов (47 миллионов рублей).

Победительница уже забрала деньги в офисе лотереи. Выигрыш она планирует потратить на погашение кредита за машину и круиз с подругой. Оставшиеся деньги американка собирается инвестировать.

Ранее сообщалось, что житель США сорвал куш в лотерею благодаря закончившемуся бензину. По его словам, ему до сих пор трудно поверить в произошедшее.