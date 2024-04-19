Испытательница секс-игрушек рассказала о своей непростой работе

Испытательница секс-игрушек Венус О’Хара заявила, что мастурбирует только на работе. Ее рассказ о своей непростой работе публикует испанское издание El Pais.

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О’Хара стала тестировать секс-игрушки около десяти лет назад. Свои обзоры она публикует в блоге Eros, выходящем на сайте El Pais.

«Сейчас у меня дома 800 секс-игрушек, — признается она. — Я держу их в гостевой комнате, они разложены по порядку и поделены на категории».

По ее словам, при таком разнообразии нельзя полагаться только на свои желания и предпочтения.

«Я не могу позволить себе использовать их повторно, поскольку всегда есть новенькое, что нужно попробовать, — объясняет О’Хара. — У секс-игрушек в наше время масса функций, их можно использовать по-разному, поэтому я испытываю их до четырех раз, прежде чем написать обзор».

Испытательница утверждает, что порой ей не хочется мастурбировать, но работа есть работа. По ее словам, нужно зарабатывать, чтобы платить по счетам.

Ранее сообщалось, что экс-кандидат в мэры Красногорска дважды за десять дней совершил кражу в одном и том же секс-шопе. Магазин оценил общую сумму ущерба в 600 тысяч рублей.