$94.09-0.23100.53+0.25
Почта

Секс-работница рассказала о любви к профессии

Порномодель и секс-работница из США рассказала об особенностях своей профессии. Ее слова передает Daily Star.

Секс-работница рассказала о любви к профессии
© globallookpress.com

Американка Рашель Гуандик, известная как Ролли, рассказала, что стала заниматься проституцией после работы моделью. По ее словам, она позировала для рекламы белья и купальников, а оттуда попала в порноиндустрию и эскорт-услуги. У Гуандик также есть страница на платформе OnlyFans, где она публикует контент с 2018 года.

Девушка призналась, что иногда чувствует себя «грязной» после секса с клиентами, но при этом получать деньги за секс ей по-прежнему нравится — она чувствует «волнение». Гуандик призналась, что в прошлом ей приходилось делать вещи, которые не хотелось бы повторять, однако она надеется, что хороших людей больше, чем плохих.

«Иногда я чувствую себя просто ужасно, но в то же время думаю о хорошем. Думаю о ребятах, которые действительно хорошо ко мне относятся и хорошо мне платят», — объяснила секс-работница. «Не хочу, чтобы меня обливали слизью. Я делала это только дважды и не хочу повторять. Я не хочу заниматься сексом с каким-то 200-килограммовым чуваком, но, честно говоря, в остальном это просто кайф», — рассказала Гуандик.

Девушка также рассказала, что не думает о том, чтобы заканчивать с проституцией.

«Не слишком много думаю о том, чтобы уйти, я просто хочу продолжать и продолжать пытаться найти лучших людей. Всегда стараюсь найти для себя больше работы», — добавила она.

Ранее работавшая проституткой женщина рассказала о замужестве и материнстве. По ее словам, она ушла из профессии благодаря встрече с будущим мужем, который все знал о ней и принял ее целиком.

Безумный мир