Мужчина случайно разбогател благодаря фильму

Житель США случайно разбогател благодаря тому, что последовал примеру героя фильма. Об этом сообщает Michigan Lottery Connect.

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26-летний мужчина из штата Мичиган рассказал, что смотрел фильм, актер которого был его двойником. Герой, которого играл артист, выиграл крупную сумму в лотерею. Это вдохновило американца приобрести билет мгновенной лотереи.

После покупки мужчина встретился с друзьями и решил проверить лотерейный билет. Он был шокирован, когда стер защитный слой и понял, что выиграл 500 тысяч долларов (47 миллионов рублей). Победитель признался, что не поверил своим глазам и несколько раз перепроверил билет, прежде чем поделиться радостной новостью с близкими.

«Мне очень повезло выиграть такую крупную сумму!» — утверждает он.

Американец рассказал, что планирует потратить призовые деньги на детей, а также отправиться в отпуск.

Ранее сообщалось, что жительница США разбогатела, поверив в расклад на картах Таро. Согласно предсказанию, женщину ждало внезапное богатство.