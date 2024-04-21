В США 61-летняя женщина лишилась зрения после секса

В США 61-летняя жительница Южной Дакоты потеряла зрение после полового акта. Обследовавшие её медики предположили, что дама столкнулась с острой формой мигрени — коитальной цефалгией. Об этом пишет издание The Daily Mail.

После секса американка почувствовала мучительную головную боль и безуспешно попыталась заглушить её таблетками. В больницу женщина обратилась, когда начала слепнуть.

Сначала состояние пациентки врачи объяснили так: после полового акта люди могут чувствовать мигрени, как это бывает из-за активных физических нагрузок или чихания — виной тому резко подскакивающее артериальное давление. В этот момент кровеносные сосуды расширяются, что напрягает мышцы головы, шеи и плеч.

После сканирования мозга врачи выявили участок с большой массой крови, сдавливающей её затылочную долю — отвечающую за зрение область. Женщине диагностировали геморрагический инсульт. По словам доктора Хазефа Маххамада Аммара Абдулы, чаще всего недуг встречается у людей с проблемами сердца. Эксперт обратился к статистике: один из 12 пациентов, поступивших в неотложку с кровоизлиянием в мозг, незадолго до этого занимался сексом.

Диагноз ставят пациентам, которые хотя бы дважды за время сексуальной активности чувствовали невыносимую головную боль. Мигрень должна длиться больше 24 часов, она никак не связана с другими хроническими недугами. А тем, кому не помогли методы традиционной медицины, специалист рекомендует воздержание.