Учительница потеряла работу из-за танца для TikTok

Учительница начальной школы из Великобритании потеряла работу из-за того, что научила девятилетних школьников танцу из TikTok. Об этом сообщает Daily Mail.

© Unsplash

Джорджия Роджерс работала в начальной школе в городе Грантем, графство Линкольншир, с 2019 года. В последний день семестра в июле 2021 года ученики пятого класса захотели показать учительнице танец из TikTok. Она заинтересовалась и предложила научить детей движениям, так как раньше преподавала танцы. Готовую танцевальную связку учительница записала на видео.

Отмечается, что ролик не был загружен ни в одну социальную сеть, однако произошедшее вызвало беспокойство руководства школы. Администрация заявила, что приложение TikTok доступно только для пользователей старше 13 лет, и Роджерс была обязана сообщить, что им пользуются девятилетние пятиклассники. Руководству школы также стало известно, что учительница отправляла «граничащие с непрофессионализмом» сообщения одной из школьниц и ее матери. Однако, как позже выяснилось в суде, инициатива в общении исходила от ученицы и ее матери.

Несмотря на это, администрация приняла решение уволить Роджерс. Учительница подала в суд за несправедливое увольнение и дискриминацию по признаку инвалидности, утверждая, что страдала от посттравматического стрессового расстройства. Однако ее претензии были отклонены. В суде заявили, что Роджерс совершила «ряд поступков, которые вместе создают большую тревожную картину».

Ранее сообщалось, что в Индии три ученика 11-го класса средней школы захотели избавиться от нелюбимой учительницы и ложно обвинили ее в сексуальных домогательствах. После того как школьникам позвонил следователь, они тут же сознались в подлоге.