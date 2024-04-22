50-летняя любительница молодых мужчин рассказала о трудностях в личной жизни

50-летняя жительница США, вступающая в отношения с мужчинами вдвое моложе себя, рассказала о трудностях в личной жизни. Об этом сообщает Daily Star.

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Тара из штата Юта известна в социальных сетях как любительница молодых мужчин. Женщина регулярно рассказывает о своих предпочтениях подписчикам и имеет множество поклонников. Она пишет не только об успехах, но и о трудностях, с которыми сталкивается в личной жизни.

По словам женщины, отношения с мужчиной вдвое моложе нередко приводят к проблемам и неловким ситуациям.

«Нужно держать такой образ жизни в тайне. Потому что это странно, когда у тебя есть дети того же возраста, что и партнеры», — говорит она.

Тара отметила, что ее последнему бойфренду было 25 лет, когда как ее сыновьям уже 24 года и 30 лет.

Она также призвала женщин зрелого возраста, вступающих в отношения с молодыми мужчинами, с осторожностью общаться с ровесницами. По словам Тары, может выясниться, что женщина встречается с сыном своей приятельницы. Американка подчеркнула, что ее образ жизни «не для слабонервных».

Ранее сообщалось, что актриса и писательница Алина Лозано из Колумбии объявила о беременности. Женщина ждет ребенка от мужа, который на 31 год младше ее.