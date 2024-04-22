Мужчина притворился больным раком ради встреч с любовницей

Модель OnlyFans из Австралии пережила измену и рассказала, как бойфренду удавалось долгое время обманывать ее. Об этом сообщает Daily Star.

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Девушка по имени Хейли заявила, что партнер притворился больным раком, чтобы изменять ей. Мужчина жаловался на плохое самочувствие, однако вместо того, чтобы оставаться дома, ехал на встречу с любовницей. По словам Хейли, бойфренд даже побрился налысо, чтобы его ложь выглядела более убедительной.

Девушка уличила партнера в измене после случайной оговорки. Мужчина заявил, что болен раком кожи, тогда как раньше утверждал, что у него диагностирован рак костей. Хейли сразу заподозрила неладное. Она спросила у бойфренда, где он был, когда он в очередной раз отказался проводить с ней время. Мужчина настаивал, что находился с приятелями, и даже предложил Хейли проверить его телефон. Но когда модель согласилась, тот попросил не смотреть фотографии и не открывать непрочитанные сообщения.

Хейли ослушалась партнера. В его телефоне она обнаружила фотографии незнакомой девушки, а также сообщение с признанием в любви. Хейли тут же связалась с незнакомкой. Оказалось, что она была еще одной возлюбленной бойфренда.

«Она понятия не имела о "раке". Они были вместе дольше, и она фактически была главной девушкой — той, которая познакомилась с его семьей и все такое», — рассказывает Хейли.

Сразу после этого модель рассталась с партнером.

Ранее сообщалось, что пользовательница социальной сети решила отомстить бойфренду за измену и выселила его из дома. Для осуществления плана мести она обратилась за помощью к отцу.