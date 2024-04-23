Пара занялась сексом в парке на глазах у посетителей

В Колумбии пара занялась сексом на улице на глазах у шокированных прохожих. Об этом сообщает Daily Star.

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Инцидент произошел в парке. Мужчина и женщина занимались сексом, не обращая внимания на других посетителей в нескольких метрах от них. Они не остановились и после того, как их заметили сотрудники полиции.

Полицейские накинулись на правонарушителей и потребовали перестать. Затем один из правоохранителей несколько раз ударил мужчину дубинкой, вместе с другими полицейскими толкнул его на скамейку и снова ударил. После этого мужчину задержали.

Правонарушителю грозит тюремное заключение или штраф, эквивалентный его зарплате за 16 дней работы. В настоящее время неизвестно, были ли предъявлены обвинения мужчине или его партнерше.

Ранее в Бразилии засняли любовников, которые занялись сексом в реке на глазах у других отдыхающих. Местные СМИ предположили, что любовники думали, что никто не заметит их деятельности.