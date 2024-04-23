В Канаде появится человек с пенисом и вагиной одновременно

В Канаде суд постановил, что операция по формированию вагины при сохранении уже имеющегося пениса должна быть оплачена за счет медицинской страховки. Об этом сообщает National Post.

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Некто К.С. из провинции Онтарио идентифицирует себя как женщину и использует женское имя, но от рождения имеет мужские половые органы. В 2022 году государственная система медицинского страхования Онтарио отказалась финансировать вагинопластику с сохранением полового члена, которую К.С. планировала провести в американской клинике.

К.С. подала жалобу, заявив, что принуждение к удалению пениса будет сродни незаконному акту конверсионной терапии. Ее также беспокоил риск осложнений и недержания мочи из-за изменений в мочевыводяших путях, а также риск дисфункции оргазма.

Юристы ответчика настаивали, что вагинопластика может быть страховой услугой лишь в случае удаления пениса. Суд отверг их доводы, поскольку вагинопластика и пенэктомия оказались указаны как отдельные услуги в списке операций, которые могут финансироваться в Онтарио за счет медицинской страховки.

Ранее сообщалось, что пожилой житель Таиланда после приема виагры засунул пенис в пластиковую бутылку и не смог его вытащить. 65-летний мужчина рассказал, что страдает от эректильной дисфункции, поэтому решил принять виагру.