Миллионер захотел заработать миллион долларов с нуля без денег и дома и не смог

Миллионер-ютубер Майк Блэк хотел продемонстрировать, что сможет всего за год заработать миллион долларов с нуля, даже если у него не будет денег и дома. Эксперимент закончился провалом, пишет издание Daily Mirror.

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Когда миллионер остался без средств к существованию и крыши над головой, люди стали относиться к нему иначе. Ему долго не удавалось найти ни места для ночлега, ни питьевой воды. В конце концов его пожалел некий мужчина, живущий в фургоне, и позволил ночевать у него.

Блэк решил зарабатывать на перепродаже мебели. Он искал в интернете объявления людей, которые хотели бесплатно избавиться от старых столов, и потом сбывал полученные таким образом столы за деньги. Это занятие принесло ему первые 300 долларов (около 30 тысяч рублей).

Спустя пять дней Блэк накопил на компьютер, через две недели у него был собственный офис, который он немедленно начал сдавать. Спустя три месяца он начал работать менеджером по социальным медиа и планировал создать собственный кофейный бренд.

Несмотря на первые успехи, за десять месяцев Блэк заработал лишь 64 тысячи долларов (около шести миллионов рублей) — сумму, сравнимую со средней годовой зарплатой в США. После этого он объявил о досрочном завершении проекта, ссылаясь на серьезные проблемы со здоровьем. По его словам, за эти месяцы у него появилась боль в суставах и развились два аутоиммунных заболевания, которые привели к хронической усталости.

Ранее сообщалось, что мужчина из Китая попытался сдать выпускной экзамен для поступления в университет в 27-й раз и снова провалил его. «Если я прекращу, то буду ощущать привкус сожаления в каждой чашке чая до конца жизни», — заявил он.