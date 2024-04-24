Аргентинцы удивились НЛО на дороге

Жители Аргентины обнаружили похожий на НЛО объект на пустынной дороге. Об этом сообщает The Sun.

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Огромный объект, напоминающий летающую тарелку, везли на фуре. Удивленные водители, заметившие его, успели сделать фотографии и видео. Некоторые посчитали, что предмет действительно принадлежит существам внеземного происхождения, а другие предположили, что грузовой автомобиль перевозил часть оборудования.

Один из пользователей, увидевший снимок в сети, объяснил, что это всего лишь спутниковая антенна.

«Должно быть, в Аргентине очень плохо с экономикой, чтобы возить невредимый НЛО по дорогам у всех на виду», — пошутил один человек.

Ранее сообщалось, что неподалеку от построенной Россией атомной электростанции «Куданкулам» в индийском штате Ченнаи сотрудник полиции не раз наблюдал неопознанные летающие объекты. Объекты проявлялись в виде свечения на ночном небе.