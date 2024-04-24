Американец собрался в Россию, испугался за свою жизнь и был высмеян в сети

Американец собрался поехать в Россию в качестве туриста, испугался за свою жизнь и был высмеян в сети. Соответствующий пост размещен на форуме Reddit.

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Автор публикации рассказал, что хочет посетить РФ вместе с родственниками, у которых есть российское гражданство. Но тетя предупредила его, что для него без российского паспорта это может быть опасно.

«Кто-нибудь знает, как туда путешествуют американцы?» — спросил автор поста.

В комментариях юзеры начали шутить над путешественником из-за его предрассудков.

«Мы ненавидим американцев (...) Депортируем их в Сибирь, где им приходится голыми руками добывать уран», «Оставьте дома наркотики и оружие, и все будет в порядке», «Мы любим американцев, бесплатный корм для наших медведей», — писали пользователи.

Ранее на форуме Reddit пассажир самолета пожаловался на сидевшего впереди попутчика, который завесил курткой его экран. На фотографии, опубликованной юзером, видно, что куртка была накинута на спинку кресла и полностью закрывала обзор.