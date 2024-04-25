Переспавшая со 122 студентами порномодель решила повторить рекорд

Порномодель из Австралии, переспавшая с сотней студентов в Мексике за три недели, решила повторить рекорд в другой стране. Об этом сообщает Daily Star.

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24-летняя секс-работница Бонни Блю занялась сексом на камеру с 122 студентами во время весенних каникул. По ее словам, желающих переспать с ней было так много, что возле ее номера регулярно собирались толпы студентов.

Теперь порномодель поставила перед собой новую цель. Она решила отправиться в Великобританию и снять как можно больше роликов эротического характера с местными мужчинами. Она прилетит в страну 1 мая и начнет путешествовать по городам. О своих передвижениях Блю будет сообщать в социальных сетях, поэтому каждый, кто захочет заняться с ней сексом, сможет назначить ей встречу или приехать в заведение, в котором она будет находиться.

Секс-работница отметила, что даст шанс снять совместный контент не только счастливчикам, следящим за ней в сети. Она также планирует посещать строительные площадки и предлагать рабочим заняться с ней сексом.

«Я буду приходить и говорить: "Эй, смотри, я порнозвезда. Я очень хочу снять с тобой контент. Не хочешь ли ты пригласить меня в свою комнату для персонала и немного поразвлечься?"», — утверждает Блю.

За время пребывания в Великобритании порномодель посетит Лондон, свой родной город Ноттингем и город Манчестер. Она планирует оставаться в стране как минимум до 14 мая, дня ее рождения.

«Это будет смесь свиданий на одну ночь, съемок на рабочих местах и в моем гостиничном номере», — рассказывает она.

Ранее сообщалось, что порномодель из Австралии, ранее работавшая надзирательницей в мужской тюрьме, пожаловалась на трудности в новой деятельности. 31-летняя Алисия Дэвис заявила, что работать в секс-индустрии гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.