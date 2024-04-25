Собака родила щенка зеленого цвета

В США собака родила щенка с шерстью зеленого цвета. Об этом сообщает Newsweek.

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Щенок породы золотистый ретривер родился в штате Флорида в доме у заводчиков собак. Они признались, что за 17 лет работы с золотистыми ретриверами никогда не сталкивались с ярким зеленым окрасом у щенков при рождении. Как рассказала заводчица, это явление возникает из-за содержащегося в плаценте биливердина — зеленого желчного пигмента. Он окрашивает шерсть новорожденных щенков в зеленый цвет. Как правило, оттенок исчезает через несколько недель, когда шерсть собак отрастает, и не представляет опасности для их здоровья.

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Необычного щенка назвали Шэмрок (четырехлистник). Сейчас ей шесть недель, и ее шерсть практически полностью приобрела нормальный цвет. Шэмрок полна энергии и активно растет, несмотря на то, что при рождении была меньше братьев и сестер. Ей уже нашли новый дом. «Скоро она отправится в новую семью. Хозяева уже очень ее любят», — рассказала журналистам заводчица.

Ранее сообщалось, что в Австралии сорока по имени Молли воссоединилась с лучшим другом-псом. Хозяйка собаки нашла Молли на дороге, когда та была еще птенцом.